В Киеве на территории Гидропарка вспыхнул масштабный пожар: горят склады. Фото и видео

В Киеве на территории Гидропарка в воскресенье, 4 мая, вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил складские помещения.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. По состоянию на 14:54, там информировали, что пожарные ликвидируют возгорание.

"Спасатели ликвидируют пожар на территории Гидропарка. Возгорание произошло в складских помещениях. Информация о пострадавших не поступала", – заявили там.

Тем временем киевские Telegram-каналы опубликовали фото и видео пожара.

В ГСЧС Украины в свою очередь сообщили, что сообщения о пожаре на Гидропарке получили 4 мая в 13:48.

Возгорание произошло в двух рядом расположенных одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража.

В 14:54 возгорание было ликвидировано на общей площади 350 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет, информировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая из-за обстрела из вражеских РСЗО пожары охватили леса Боровской громады Изюмского района Харьковщины. Возгорание возникло на площади более 7 га.

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