В Киеве на Подоле в Днепр провалился и утонул мужчина. Подробности трагедии и фото

В Подольском районе Киева под воду провалился и утонул мужчина. Спасатели обнаружили тело человека в реке на расстоянии 30 метров от берега.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, в воскресенье, 23 февраля, в 9:47 к ним поступило сообщение от службы "102", что в Подольском районе на реке Днепр, в районе улицы Электриков, исчез мужчина.

"Водолазно-спасательным отделением обнаружен утопленник на расстоянии 30 м от берега и на глубине 2 м. Тело мужчины было доставлено на берег и передано следственно-оперативной группе", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Стрые Львовской области 29 января произошел чрезвычайный случай. 14-летний парень упал с моста высотой 15 метров в реку. Подросток остался жив, но нуждался в немедленной медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве заметили женщину, которая вышла "прогуляться" на лед вместе с коляской. Событие произошло в Оболонском районе на одноименном заливе.

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