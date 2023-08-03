В Киеве на Подоле горела памятка архитектуры: подозревают умышленный поджог. Фото

В четверг, 3 августа, в Киеве произошел пожар в нежилом здании, расположенном в Подольском районе. Объект, который стал очагом возгорания, является частью культурного наследия.

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Об этом сообщили в Главном управление ГСЧС Украины в г. Киеве. Службы спасения оперативно справились с возгоранием, успешно потушив огонь. В настоящее время, полиция занимается выяснением причин возникновения пожара.

По информации, опубликованной на странице ГУ ГСЧС в Киеве в социальной сети Facebook, вечером 3 августа поступило сообщение о пожаре на линию экстренных вызовов 101. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что огонь возник в нежилом здании.

Тушение пожара стало затруднено из-за низкого давления в водопроводной сети. Специалисты работают над выяснением причин возникновения пожара для последующего проведения расследования.

Приблизительно через час спасателям удалось потушить огонь на площади 80 кв. м. Жертв или пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 спасателей.

В комментарии OBOZREVATEL в полиции заявили, что в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 194 – Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Инцидент прокомментировал и боец ВСУ Олег Симороз в Facebook.

"Только что строительная мафия сожгла памятник архитектуры на столичном Подоле по улице Волосской, 5. 1833-35 годов. В 2017 году жгли соседнее примыкающее здание 1874-1875 годов на углу Волошской и Ильинской. Совпадение?", – написал он.

Симороз также отметил, что сотрудники пожарной службы ехали более 20 минут, при том, что пожарная часть № 14 находится в полутора километрах от места происшествия. Тушить пожар начали еще через 20 минут, потому что так "быстро" искали гидрант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 23 июля, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Предварительно огонь возник в квартире на 10 этаже.

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