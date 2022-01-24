В Киеве на Оболони в результате пожара в многоэтажке погиб мужчина

В Оболонском районе Киева в понедельник, 24 января, произошел пожар на двенадцатом этаже многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия случилась на проспекте Героев Сталинграда, 60.

Сообщение о пожаре в Оболонском районе к спасателям поступило коло 0:40.

"На месте происшествия пожарные было установлено, что в 16-этажном жилом доме, в одной из квартир на 12 этаже возник пожар. Бойцы ГСЧС сразу же приступили к тушению огня. В 01:07 возгорание было локализовано на площади 15 квадратных метров, а в 01:13 – ликвидировано", – рассказали в ГСЧС.

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Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире мужчину без признаков жизни. Медики только констатировали его смерть. Причину возгорания установит следствие.

Напомним, в Соломенском районе Киева19 января произошел пожар в бытовке. В результате происшествия погибла женщина. Трагедия случилась на улице Западной, 4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 21 января произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погибли мужчина и женщина.