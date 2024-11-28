В Киеве на Оболони столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине авто. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 28 ноября, на улице Богатырской произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В результате ДТП одного из водителей зажало в кабине изуродованной машины.

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Об этом сообщили в соцсетях. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят правоохранители.

"Серьезное ДТП с участием двух грузовых авто на улице Богатырской. Во втором грузовике, в результате аварии, зажало водителя", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия аварии – на место происшествия приехали медики и спасатели. Кроме того, на этом участке дороги образовалась пробка.

Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, с помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

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Напомним, в Бориспольском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек, которые после столкновения вылетели в кювет и перевернулись. В результате ДТП пострадала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киева в среду, 27 ноября, произошла масштабная авария с участием грузовика, легковушки и двух микроавтобусов. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, а четверо были травмированы.

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