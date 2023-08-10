В Киеве на Набережном шоссе в результате ДТП перевернулась легковушка: возникла пробка. Фото и видео

В Киеве в четверг, 10 августа, на Набережном шоссе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Из-за аварии на этом участке возникла пробка в сторону моста Патона.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Автопроисшествие произошло недалеко от пешеходного моста (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Осложнение движения на Набережном шоссе от Почтовой площади в направлении моста Метро, в связи с ДТП. Учитывайте эту информацию при планировании своей поездки!" – призвали правоохранители.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия аварии. На месте происшествия работают полицейские и врачи. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки Renault нарушил ПДД, а затем, пытаясь скрыться, на скорости протаранил электросопротивление. В результате ДТП пострадали владелец авто и его пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киева в четверг, 10 июля, на 6-м километре автодороги Северо-восточный объезд города Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а еще двое были травмированы.

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