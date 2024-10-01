В Киеве на Бориспольском шоссе из-за ДТП перекрыто движение тремя полосами. Подробности, фото и видео

В Киеве во вторник, 1 октября, на Бориспольском шоссе произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП осложнено движение транспорта в направлении выезда из города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Бориспольском шоссе движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что в результате ДТП перекрыто движение сразу тремя полосами, из-за чего транспорт двигается очень медленно. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место происшествия вызвали спасателей, чтобы деблокировать из изуродованных машин двух водителей и пассажира.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор водителю, устроившему тройное ДТП с пострадавшими. В момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!