В Киеве мужчина устроил стрельбу возле детской площадки: что известно. Видео

В субботу, 17 июля, в Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Соломенском районе. Инцидент произошел около 17:00 на улице Искровской, 11.

Видео с места событий й опубликовал Telegram канал "Киев Оперативный". Там отметили, что мужчина начал стрелять из автомата себе в ногу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Только у жилого дома по улице Искровской, 11 произошла стрельба: какой-то чувак в неадекватном состоянии из автомата начал стрелять себе в ногу", – говорится в сообщении.

На видео видно, что мужчина устроил стрельбу недалеко от детской площадки. Карета скорой помощи прибыла оперативно, мужчину госпитализировали в сознании.

Видео дня

На месте инцидента работают правоохранители, которые выяснят все обстоятельства и мотивы такого поступка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе столицы 7 июля наряд полиции приехал на вызов, а по нему открыли огонь. Ранения получили коп и еще один человек. Нападающий забаррикадировался в квартире и устроил там поджог.