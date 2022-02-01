В Киеве мужчина молотком угрожал полицейским, а потом пытался сбежать от врачей. Фото

В Оболонском районе Киева во вторник, 1 февраля, мужчина разгромил свою квартиру, а потом с молотком в руках угрожал полицейским. Когда его передали медикам, киевлянин попытался сбежать.

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Инцидент произошел Оболонском проспекте, 16-Е.

По словам спасателей, к ним поступило сообщение о том, что нужно открыть дверь в квартиру в одной из многоэтажек на Оболони.

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"Было установлено, что житель квартиры находится в неадекватном состоянии и вооружен молотком, вероятно находится в состоянии наркотического опьянения. Он бьет стекла в квартире и устриевает погром в жилище. Также на место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции", – рассказали в КАРС.

Во время общения киевлянин угрожал правоохранителям молотком и пытался на них напасть. После продолжительной беседы мужчина успокоился и его передали врачам.

"По дороге к автомобилю медиков он попытался скрыться, но был задержан и передан врачам. Пострадавших в результате ЧП нет", – резюмировали спасатели.

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