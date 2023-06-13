В Киеве мужчина избил женщину, которая с ребенком во время воздушной тревоги шла в укрытие. Фото

В Киеве правоохранители задержали агрессивного мужчину, избившего женщину, которая шла по улице с ребенком в укрытия. Затем злоумышленник залез на крышу автомобиля и оттуда нецензурно высказывался в сторону инспекторов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Правонарушителя передали следователям для последующего выяснения всех обстоятельств.

По словам правоохранителей, событие произошло сегодня ночью в Оболонском районе. К ним поступил вызов о неизвестном мужчине в неадекватном состоянии, избивший прохожую и скрывавшийся под автомобилями.

"Полицейские за считанные минуты прибыли на место происшествия, где к ним обратилась потерпевшая. Она рассказала, что направлялась с ребенком к укрытию, как вдруг, из кустов выбежал неизвестный, повалил его на землю и причинил телесные повреждения. Гражданке удалось вырваться и убежать", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные обследовали прилегающие территории и обнаружили нападающего, описанного пострадавшей женщиной. Мужчина залез на крышу припаркованного автомобиля и нецензурно высказывался, находясь в агрессивном состоянии. Злоумышленник был задержан и передан следователям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители установили владельца Mercedes-Benz, ударившего водителя эвакуатора. Якобы нарушителю не понравилось, как коммунальщик остановил спецтранспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!