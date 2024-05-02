В Киеве муниципалы спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста на Владимирской горке

В Киеве работники Муниципальной охраны спасли женщину, которая хотела совершить самоубийство – прыгнуть с высоты. Событие стало на пешеходном мосту в парке "Владимирская горка".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пока киевлянке ничего не угрожает.

"Событие произошло около 4 часов утра в парке "Владимирская горка". Сотрудники КО "Муниципальная охрана" получили сообщение о том, что неизвестный перелез через перила моста с целью совершить самоубийство. Находившийся неподалеку на дежурстве патруль муниципалов немедленно отправился на место происшествия. По прибытию они обнаружили стоящую за пределами моста женщину, которая держалась за перила", – рассказали в пресс-службе.

Коммунальщикам удалось схватить и сняли женщину с перил и вызвали наряд полиции и скорую помощь, которая госпитализировала 30-летнюю киевлянку в медучреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину за совершение хулиганских действий в Соломенском районе столицы. Он бросался ножами, топором и другими вещами в медиков и спасателей, когда те пытались помочь женщине, выпавшей из окна квартиры.

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