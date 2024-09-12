В Киеве легковушка провалилась под землю и почти утонула. Фото и видео

В Киеве в четверг, 12 сентября, под землю провалился автомобиль. Событие произошло в Голосеевском районе Киева.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте уже работают коммунальные службы.

"На Голосеевской под землю провалился автомобиль, улица вся плывет, вероятно, снова прорвало трубопровод", - говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия происшествия. В частности, судя по всему, автомобиль оказался на месте прорыва трубы – большая часть машины очутилась в яме с водой. На месте происшествия уже находятся коммунальщики, информации о пострадавших пока не поступало.

Со своей стороны в КГГА сообщили, что специалисты "Киевводоканала" частично локализовали утечку на пересечении улиц Голосеевской и Горяной. Утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью, давление воды в Голосеевском районе возобновлено.

"На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Сейчас дальнейшие работы приостановлены, ведь рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли работников полиции. Движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении проспекта Голосеевского", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Подольском районе Киева в четверг, 5 сентября, произошел прорыв трубы против местной гимназии. Напор воды был такой силы, что временно образовавшийся "фонтан" местами доставал до четвертого этажа здания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 9 сентября, прорвало трубу. В результате улица Бульварно-Кудрявская местами превратилась в настоящую реку.

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