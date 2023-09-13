В Киеве легковушка на скорости сбила лося: подробности и фото
В Святошинском районе Киева легковушка сбила лося, который внезапно выбежал на дорогу. Водитель авто не пострадал, а травмированное животное отвезли к ветеринарам.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.
"Ночью правоохранители получили вызов об автопроисшествии в Святошинском районе. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили поврежденный автомобиль Volkswagen и 46-летнего водителя. Мужчина сообщил, что под колеса его транспортного средства внезапно выбежал лось и произошло столкновение", – рассказали в пресс-службе.
Обследовав прилегающую территорию, неподалеку от места аварии, в лесополосе, полицейские заметили лежавшее на земле животное. На место происшествия вызвали специалистов, которые забрали травмированного лося в специализированное заведение.
Стоит добавить, в Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий погибли 127 человек, а более 1450 были травмированы.
Напомним, в Фастовском районе Киевской области в понедельник, 4 сентября, грузовик съехал в кювет, где опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 12 сентября, на Лесном массиве произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. Якобы травмированный владелец двухколесного транспорта пытался покинуть место ДТП, когда узнал, что приедет полиция.
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