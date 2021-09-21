В Киеве легковушка на перекрестке протаранила микроавтобус. Момент ДТП попал на видео

В Дарницком районе Киева во вторник, 21 сентября, легковушка Honda протаранила микроавтобус Peugeot. В результате происшествия последний перевернулся на бок.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Привокзальной (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что Peugeot проезжал перекресток со стороны улицы Привокзальной, когда на перекрестке его протаранила Honda. В результате происшествия микроавтобус перевернулся на бок. К счастью, серьезных травм никто не получил", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Как сообщил Telegram-канал Автопатруль Майдан, по словам водителя легковушки он двигался на разрешающий сигнал светофора. По другой версии, владелец Peugeot пытался закончить маневр, когда в него с полосы общественного транспорта въехала Honda.

Напомним, в Святошинском районе столицы 20 сентября автомобиль Volkswagen сбил насмерть мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неподалеку села Шамраевка Киевской области во вторник, 21 сентября, произошла авария с участием Hyundai IX35 и Volkswagen Рolo. В результате ДТП погибла женщина-водитель последнего авто.