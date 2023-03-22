В Киеве из-за сообщений о минировании из школы эвакуировали детей: известны подробности

В Святошинском районе Киева в среду, 22 марта, неизвестный сообщил о минировании одной из школ столицы. Персонал заведения и дети были эвакуированы.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. На месте происшествия работают взрывотехники.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о минировании Специализированной школы № 76 имени Олеся Гончара, расположенной на улице Жмеринской, 8.

"Сообщение поступило около 12:00. Детей и персонал эвакуировали. Продолжается проверка помещения школы и прилегающей территории", – рассказали в полиции.

Кроме того, правоохранители устанавливают личность гражданина, сообщившего о минировании учебного заведения.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, который ради шутки в состоянии опьянения "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Кроме того, в столице судят мужчину, который дважды "минировал" здание Офиса президента Украины. Свои действия он объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, который "заминировал" один из районных отделов полиции в Сумской области. Свой поступок мужчина объяснить не смог.

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