В Киеве из-за несчастного случая с рыболовом отключали свет на Троещине

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 14 мая, из-за рыбалки произошла авария на линии электропередачи. Муж получил поражение током и был госпитализирован в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины. Специалисты оперативно возобновили работу линии.

"Вчера, 14 мая, была зафиксирована внештатная ситуация в Киеве – произошло отключение линии электропередачи на Троещине. Выехавшие на место ремонтные бригады обнаружили на линии пораженного током потерпевшего – мужчину, 1991 года рождения, который ловил рыбу в запрещенной зоне. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Работа линии стабилизирована", – рассказали в министерстве.

Напомним, в Днепровском районе Киева в понедельник, 15 мая, нашли тело мужчины. Трагедия произошла на улице Миропольской. В Броварах Киевской области во время купания в бассейне утонул местный житель. Врачи только констатировали смерть мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июле и августе могут применяться отключения электроэнергии. При этом это не будет критических отключений на несколько суток. Свет будут выключать примерно на 3-4 часа в пиковые часы.

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