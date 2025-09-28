В Киеве из-за массированной атаки армии РФ погибли четверо: среди них – 12-летняя девочка

В течение ночи и под утром 28 сентября российские террористы нанесли массированные удары по Киеву. Вследствие атаки в украинской столице россияне убили как минимум четверых людей, в том числе ребенка.

Еще около 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Последствия российского террора

По информации столичной администрации, в Соломенском районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов тело женского пола. По предварительным данным, жертвами российских оккупантов стала 12-летняя девочка. В целом состоянием на 9:20 утра известно о четырех жертвах массированного обстрела столицы.

В городской администрации отметили, что повреждения зафиксированы на более чем 15 локациях. Целью путинской армии, как и во время предыдущих обстрелов стали многоэтажные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, в том числе детский сад.

В целом разрушения зафиксированы в Дарницком, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском районах, часть локаций – это воспламенение автомобилей во дворах.

По информации местных властей, число жертв и пострадавших со временем может измениться, так как на местах обстрелов продолжаются аварийно-спасательные работы. Около 9:45 мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в столице уже 13 пострадавших в результате атаки врага и трое погибших. По словам городского головы, четверо пострадавших сейчас находятся в больницах, 8 человек получают помощь амбулаторно. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

Напомним, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. Погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под вражескими ударами находилось Запорожье. В частности, утром по облцентру россияне ударили ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Известно о более 20 пострадавших, среди них есть дети.

