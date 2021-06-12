В Киеве грузовик снес электроопору: движение перекрыто. Фото

В субботу, 12 июня, в Деснянском районе Киева автомобиль ГАЗ-66 сбил электроопору ТЭЦ-6. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Пуховской.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. Отметим, что от удара опора согнулась и практически упала на землю.

В комментарии OBOZREVATEL правоохранители рассказали, что ГАЗ-66 транспортировали на жесткой сцепке, которая в один момент разорвалась. Автомобиль оторвался и врезался в электроопору. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

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На официальной странице КГГА в Telegram проинформировали, что движение по улице перекрыто в обе стороны. На место происшествия прибыли полицейские и бригады ремонтников.

"Учтите перекрытие движения при выборе маршрута поездки", – сказано в сообщении.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь с 10 на 11 июня произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве Mercedes наехал на семейство уток, которые переходили дорогу. К сожалению, двое утят погибли.