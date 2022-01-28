В Киеве девушка открыла стрельбу во дворе жилого дома. Видео

В Киеве девушка открыла стрельбу из предмета, похожего на пистолет. Инцидент случился во дворе жилого дома.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Правоохранители начали проверку по данному факту (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Ну и очередной "приветик" от еще одной "Тишины". Какая-то Диана Самочка стреляет на улице Киева", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что девушка держит в руках предмет, похожий на пистолет и в какой-то момент стреляет из него в верх.

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В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что знают о данном инциденте.

"Проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия", – отметили в полиции.

Напомним, в Киеве известная столичная блогерша Мария Семенова ("Тишина") попала в очередной скандал. Автомобиль Porshe, в котором она ехала с друзьями, сбил курьера на моноколесе.

Курьер, которого в Киеве сбил Porshe, получил травму руки. По факту аварии с потерпевшим открыто уголовное производство.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известные украинские блогеры попали в громкий скандал, устроив вечеринку в стиле Show bar в День памяти жертв Голодомора. Приглашенные гости в эротических костюмах принимали участие в пошлых конкурсах.