В ходе российского удара по выставке вооружений в Киевской области был ранен сын бывшего министра обороны: что известно о его состоянии. Фото

Сын экс-министра обороны Украины и бывшего народного депутата Анатолия Гриценко Алексей находился на выставке вооружений на полигоне под Киевом, которую 24 июля обстреляли ракетами российские захватчики. Алексей Анатольевич жив, но ранен, в настоящее время находится в больнице.

Видео дня

Об этом в сети сообщили сам Алексей и его сестра Светлана. Женщина также уточнила, что состояние ее брата стабильное.

Что сказали Алексей и Светлана

Алексей Гриценко сообщил о себе довольно лаконично.

"Друзья, пока не на телефоне. Жив. Это главное. Соболезнования близким тех, кто погиб", – в частности, написал он в сети.

Светлана уточнила, что ее брат был ранен именно на полигоне под Киевом во время выставки вооружения.

"Сейчас его состояние стабильное. Впереди лечение и восстановление. Врачи хорошо о нем заботятся, за что я им искренне благодарна", – отметила женщина и также поблагодарила всех за поддержку, сочувствие и добрые слова.

Главные истории дня

"Все будет хорошо. Впереди еще много достижений", – уверена она.

О ком речь

Алексей Гриценко – бывший депутат Киевского горсовета (шестого созыва), один из организаторов "Автомайдана", сын экс-нардепа Анатолия Гриценко. Родился в октябре 1979 года в Охтырке (Сумская область).

Прежде всего Алексей известен тем, что в 2013 году был одним из инициаторов создания "Автомайдана". Из-за этого в 2014 году против него было возбуждено дело по ч. 2 статьи 294 Уголовного кодекса – "Организация массовых беспорядков".

В 2014 году Алексей стал депутатом Киевского городского совета, где занимал должность заместителя председателя Постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи. А в 2016 году он возглавил совет общественного контроля при НАБУ.

До 2021 года Алексей оставался председателем ОО "Автомайдан", а в 2021-м стал членом правления организации. В том же году он стал советником мэра Киева Виталия Кличко – советником по вопросам экологии.

Напомним, что именно Алексей в 2023 году выступил инициатором обращения к президенту с требованием восстановить прозрачность в вопросе декларирования доходов законодателей и должностных лиц.

Атака выставки

В пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 пострадали.

Российский удар произошел во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo, организованного в Киевской области украинской ассоциацией производителей беспилотных систем ARMADA. Мероприятие было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей оборонной промышленности, военных и технологических компаний изразных стран.

Российские военные преступники нанесли "концентрированный ракетный удар" по частному полигону в Киевской области, где проходило мероприятие.

Сообщение о ракетном ударе по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности, подтвердили в Украинском совете оружейников. Там подчеркнули, что информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась.

Согласно предварительным данным, захватчики могли применить во время атаки баллистические ракеты "Оникс", "Искандер-М" и "Циркон", но точный тип использованного оружия пока официально не подтвержден.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 5 ракет и 180 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 164 вражеские цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!