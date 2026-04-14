В частном секторе Броваров произошел взрыв: что известно

В Броварах Киевской области произошел взрыв в частном секторе. Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Делом занялись правоохранители.

Что известно

"В Броварах произошел взрыв в частном секторе. По предварительной информации сдетонировало самодельное взрывное устройство", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что правоохранители задержали вероятных причастных к инциденту.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который 23 марта совершил теракт в Буче Киевской области. В результате взрыва пострадали двое полицейских.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 22 марта в одном из супермаркетов Чернигова прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать "неизвестный предмет".

