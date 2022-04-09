В Буче оккупанты застрелили мужчину, который приехал эвакуировать свою маму. Видео

В Буче Киевской области российские оккупанты убили мужчину, который приехал эвакуировать из города свою маму. Снайпер выстрелил украинцу в голову.

Об этом сообщило издание Настоящее время. По словам женщины, в 2014 году она и ее семья убежали от ужасов "русского мира" из Донецка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он говорит мне: мама, я приеду заберу вас. Я говорю: сынок, побудь в Киеве, здесь идут уличные бои. Я видела технику (оккупантов. – Ред.)… Этих нелюдей. Он (сын. – Ред.) сказал, что не приедет. Потом слышу, стреляют (на улице. – Ред.) – а я же уверена, что его (сына. – Ред.) нет. Закончили стрелять – я звоню сыну, звоню. Тут включился телефон, я говорю "сыночек", а мне отвечает сосед: напротив нашего дома машину расстреляли – "сыночка нет", – рассказала женщина.

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По словам убитой горем матери, российский снайпер попал в голову ее сыну, когда тот находился в машине.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя случайно признал военные преступления РФ в Буче под Киевом. Он заявил, что тел погибших на улицах города не было до прихода российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области приступили к эксгумации тел жителей города, захороненных в братской могиле. Все они погибли во время российской оккупации.