В Броварском районе произошла страшная авария: двое взрослых погибли, ребенок попал в больницу. Фото

В Броварском районе Киевской области вечером в среду, 16 октября, произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли двое мужчин, 12-летний мальчик получил серьезные травмы.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. Трагедия произошла около села Садовое Березанского городской территориальной громады.

Участниками аварии были два легковых автомобиля, причины будут выяснять правоохранители.

Как сообщили спасатели, жертвами дорожно-транспортного происшествия в Броварском районе стали двое мужчин 1960 и 2000 годов рождения. Также пострадал мальчик 2012 года рождения. Его с диагнозом ушиб грудной клетки, таза и закрытая черепно-мозговая травма госпитализировали в Барышевскую центральную районную больницу.

Накануне стало известно, что в Фастовском районе Киевской области произошла авария с участием пешехода. Легковушка сбила женщину, которую от удара отбросило на встречную полосу, где на нее наехало другое авто. Авария произошла на 70 километре автодороги сообщением село Малая Снитинка – город Фастов.

А в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к смертельному ДТП. Злоумышленник на пешеходном переходе сбил 73-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия.

В Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли почти 150 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 14 октября, на автодороге Макаров – Бородянка маршрутный автобус протаранил припаркованный на обочине грузовой автомобиль ГАЗ. В результате ДТП погибли двое мужчин, стоявших рядом с грузовиком.

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