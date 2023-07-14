Угрожал подорвать учреждение: полиция Киева задержала мужчину за хулиганские действия в помещении банка

В пятницу, 14 июля, в Оболонском районе Киева полицейские задержали мужчину за хулиганские действия в помещении банка. Посетитель угрожал взорвать учреждение после того, как у него возник конфликт с его сотрудниками из-за предоставления финансовых услуг.

Видео дня

При себе у нападающего была страйкбольная граната. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что 46-летнего мужчину оперативно обезвредили бойцы КОВД совместно с прибывшими на место происшествия оперативниками территориального подразделения. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители уже начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. С задержанным общаются следователи.

Напомним: также на Оболони мужчина якобы украл продукты, в частности банку икры, в одном из магазинов и пытался скрыться. При задержании охрана заведения нанесла ему травмы, а один из сотрудников с силой бросил злоумышленника на землю. По этому факту полиция открыла несколько уголовных производств.

Ранее в Киеве задержали рецидивиста, который под предлогом "вы меня затапливаете", предлагая услуги сантехника, обворовывал квартиры жителей города. Страдали от действий подозреваемого преимущественно пожилые люди от 60 до 87 лет. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленника задержали с поличным 23 июня, когда он на улице Александра Махова похитил из квартиры 75-летней киевлянки тысячу долларов США и 40 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киеве задержали грабителя-гастролера с Одесщины, который срывал золотые украшения с киевлян. Злоумышленником оказался бывший работник судебной охраны;

– также в столице задержали наркодилера. Кокаин по ценам черного рынка на общую сумму 100 тысяч долларов он вез из Мукачево в Закарпатье.