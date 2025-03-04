Удар 'Шахедами' по Киевщине: выбиты окна в многоэтажке, вспыхнул пожар на предприятии

Вечером во вторник, 4 марта, российские оккупационные войска атаковали ударными БПЛА Киевскую область. В Бориспольском районе в результате обстрела в многоэтажном жилом доме выбиты окна.

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Также возник пожар на одном из предприятий. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Там отметили, что все соответствующие службы вовлечены в ликвидацию последствий.

"Предварительно пострадавшие среди населения отсутствуют. Более подробная информация позже. Атака вражеских БПЛА продолжается", – отметили в ОВА.

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Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта российские захватчики также снова атаковали Одессу "Шахедами". В городе раздавались взрывы, после чего часть областного центра осталась без света, воды и тепла.

Взрывы раздавались и в Харькове. Войска страны-агрессора России ударили дроном по гражданскому предприятию в Немышлянском районе города.

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