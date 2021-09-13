Топ-менеджера украинской нефтегазовой компании развели "полицейские из ДНР"

Киевлянка перевела деньги мошенникам, которые знали, что на временно оккупированной территории Донецкой области у нее есть родственники. Звонок поступил на ее личный мобильный.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, топ-менеджеру нефтегазовой компании сначала позвонил якобы ее племянник. Парень живет в городе Горловка, который в данный момент не контролируется Украиной.

"Племянник" заявил тете, что попал в страшную беду – мол, нанес девушке телесные повреждения. А чтобы пострадавшая забрала заявление, ему, соответственно, срочно нужны деньги", – рассказал источник.

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Далее с киевлянкой начала общаться женщина, которая представилась сотрудницей полиции. Она предложила полюбовно решить вопрос и скинула номер банковской карточки, на которую необходимо отправить деньги.

Когда замгендиректора компании перевела крупную сумму, то уже не смогла дозвониться абоненту. Номер был отключен.

Отметим, что подобная схема под негласным названием "родственник в беде" хорошо известна правоохранителям. Мошенники на всей территории Украины успешно пользуются доверчивостью людей, которые хотят помочь своим близким. В подавляющем большинстве жертвами аферистов становятся женщины.

"Людей разводят под разными предлогами: говорят, что дети или внуки сбили человека и сейчас находятся в полиции или же что они попали в ДТП и им срочно нужна операция. И люди отдают все сбережения", – рассказал наш собеседник в правоохранительных органах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина после поверки счетчиков лишился 400 тысяч гривен – причем он это обнаружил спустя два дня. А в Одессе аферист завладел значительными сбережениями 73-летней женщины, которой предложил обменять "фальшивки".