Среди сбитых ракет – два 'Кинжала': новые подробности массированной атаки РФ на Киев

Силы противовоздушной обороны Украины обезвредили над Киевом и на подлете к городу около трех десятков ракет, которыми войска РФ атаковали регион. Среди них были и баллистические "Кинжалы".

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он рассказал о последствиях, которые зафиксированы в столице из-за падения обломков.

"После паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву: применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ. Воздушная тревога в столице длилась почти три часа", – отметил чиновник.

По его словам, после сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены примерно три десятка вражеских целей, в частности баллистические.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в общем во время этой атаки защитники неба сбили все ракеты: две аэробалистические "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых Х-101/Х-555.

В результате падения обломков зафиксированы повреждения домов в Шевченковском районе, детсада и многоэтажки – в Святошинском, в обеих локациях горели автомобили. В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и крышу жилого дома с последующим возгоранием, также горела крыша еще одного нежилого двухэтажного здания. На местах работали все экстренные службы, ликвидируя последствия ракетной атаки.

Он отметил, что по состоянию на 06:45 было известно о двух пострадавших – девочке 11 лет и мужчине 38 лет. Хотя мэр столицы Виталий Кличко сообщал в общем о десяти травмированных, некоторым из них оказали помощь на местах.

К счастью, атака обошлась без погибших. Информация о ее последствиях еще уточняется и обновляется. Местные власти в который раз призвали киевлян и гостей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда соблюдать меры безопасности.

"Горький опыт Одессы и Николаева доказывает, что враг может нанести повторные ракетные удары во время ликвидации последствий. И не забывайте поддерживать и помогать воинам Сил обороны. Им важна ваша поддержка! Им нужен надежный тыл. От каждого из нас зависит наша Победа!" – отметил начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России ночью 21 марта запустили по Украине ракеты разного типа, в том числе баллистического. Опасность ударов была для всех регионов.

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