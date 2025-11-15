В Киеве 14 ноября российский дрон "Шахед" попал в жилой дом на Троещине, где жили семьи бывших работников Чернобыльской АЭС. Пострадала, в частности, квартира вдовы первого погибшего работника станции Валерия Ходемчука – Натальи Ходемчук, которую с тяжелыми ожогами госпитализировали. Удар дрона вызвал масштабный пожар и полное разрушение нескольких помещений.

Об инциденте сообщила в Facebook член Национального союза журналистов Украины Тамара Хрущ, которая лично знала многих жителей этого дома. Она отметила, что семьи ликвидаторов и их семьи фактически потеряли жилье во второй раз – после того, как в 1986 году были вынуждены навсегда покинуть Припять. В ее заметке также есть упоминание об обстоятельствах жизни вдовы Валерия Ходемчука и других участников ликвидации аварии.

В своем обращении Хрущ напомнила, что в доме жили работники ЧАЭС, которые когда-то покинули Припять лишь с вещами "на три дня", а получилось – на всю жизнь. Она описывает, как когда-то бывала у этих людей, когда готовила передачу "Колокола Чернобыля", и как много историй с того времени сохранились в памяти. Возможно, именно поэтому эта трагедия звучит для нее особенно болезненно – будто рана, которую жизнь так и не дала заживить.

"Я когда-то была в этом доме, когда готовила выпуски телепередачи "Колокола Чернобыля". Знала некоторых из его жителей. Здесь получили квартиры вдовы первых погибших работников станции. Среди них – Наталья Ходемчук. Ее муж Валерий Ходемчук навсегда остался под руинами 4-го энергоблока и Наталья ездила в поминальные чернобыльские дни вместе с другими вдовами на Митинское кладбище в Москве, где похоронены 30 первых сожженных Чернобылем работников ЧАЭС", – пишет Тамара Хрущ.

Ночная атака на район

По ее словам, удар "Шахеда" фактически уничтожил квартиру Натальи Ходемчук, а сама женщина получила тяжелые ожоги и была срочно доставлена в специализированную ожоговую больницу. Она уже длительное время жила с многочисленными хроническими болезнями, которые получила после аварии на станции, и, как отмечает журналистка, ее состояние вызывает серьезное беспокойство. В соседних квартирах также есть пострадавшие, однако их фамилии официально не разглашаются.

В том же доме проживает Герой Украины Алексей Ананенко – один из трех добровольцев, которые в 1986 году спасли мир от второго возможного взрыва на ЧАЭС, спустившись в подвал с водой под реактором. Сообщений о его состоянии пока нет. Спасатели всю ночь работали на месте, пытаясь локализовать пожар и эвакуировать людей. По предварительным данным, несколько квартир выгорели полностью, другие – подверглись серьезным разрушениям.

Прошлой ночью (13 ноября) российская оккупационная армия атаковала нашу страну 139 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Тогда наши защитники ликвидировали 102 БПЛА противника.

