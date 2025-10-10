Россия атакует столицу 'Шахедами': киевлян предупредили о возможных перебоях со светом и водой

В четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атакует украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также добавил, что сейчас в столице работают силы ПВО по вражеским беспилотникам.

"Из-за массированной атаки вражеских БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию. Берегите себя! Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас продолжается массированная атака вражеских БпЛА по Украине.

"Фиксируем движение вражеских целей в направлении столицы. Подразделения ПВО отражают атаку", – говорится в сообщении чиновника.

Ткаченко отметил, что учитывая предыдущие попытки россиян наносить удары по объектам критической гражданской инфраструктуры, есть вероятность атаки именно на такие объекты.

"Фиксируем сообщения о возможных проблемах с электро- и водоснабжением в информационном пространстве. Параллельно обстановку уточняем с оперативными службами", – добавил Ткаченко.

По его словам, отключений в связи с военной угрозой пока не допущено. Есть точечные отключения, аварии, которые в нашем жилом фонде и коммуникациях бывают постоянно.

"С этим аварийные службы отрабатывают. Районы на связи. Прошу киевлян оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Россияне – террористы и чистое зло", – резюмировал ситуацию глава ОГА.

В Воздушных силах добавили, что вражеские дроны летят в направлении нескольких областных центров – Киева, Днепра, Полтавы, Сум, Харькова и Черкасс. Также под угрозой атаки БПЛА находится Кременчуг.

Ранее сообщалось, что Украина в ночь с 9 на 10 октября находится под одной из самых массовых воздушных атак за последние недели. Российские оккупационные войска запустили более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед", часть из которых движется вглубь территории страны. Под ударом могут оказаться несколько областей центральной Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 7 октября страна-террорист Россия массированно атаковала Харьков "Шахедами". Есть информация, что в городе вспыхнули пожары, есть попадания. По предварительной информации, в Немышлянском районе города вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

5 октября Россия дважды обстреляла дронами Харьковскую область. К сожалению, в результате террористического удара есть погибшие, ранен волонтер.

