Россия атаковала Киевщину: загорелись склады и логистический объект, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 19 июля российские войска устроили новую массированную воздушную атаку на Украину, под ударом оказалась и Киевская область. В Бучанском районе в результате обстрела врага возникло несколько пожаров, в частности, загорелись складские здания и логистический объект.

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Пострадали как минимум два человека. О последствиях атаки сообщили в ГСЧС и в Киевской областной военной администрации.

Что известно о последствиях ударов по Киевской области

Последствия воздушной атаки на Киевскую область зафиксированы в Бучанском районе. Там возникло несколько пожаров, в частности на территории складских зданий и логистического объекта.

"К ликвидации последствий привлечены силы и средства ГСЧС по повышенному уровню тревоги. Спасатели работают сразу на нескольких участках", – отметили в ГСЧС.

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По состоянию на 05:30 было известно о как минимум двух пострадавших.

"Женщина получила отравление продуктами горения. После осмотра врачей её отпустили домой. К счастью, угрозы её жизни нет. Мужчину с множественными осколочными ранениями тела госпитализировали в областную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", – рассказал и .о. начальника КОВА Руслан Олийнык.

Работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под массированным ракетным обстрелом оказался также Киев.

Последствия вражеских ударов фиксировались в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Разрушения и пожары возникли в жилых домах и нежилых зданиях, зафиксированы повреждения в общежитии, горели автомобили.

Около 5 часов утра мэр Киева Виталий Кличко сообщил о как минимум семи пострадавших. а через полчаса стало известно уже об одной жертве и восьми пострадавших.

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