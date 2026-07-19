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Россия атаковала Киевщину: загорелись склады и логистический объект, есть пострадавшие. Фото

Лилия Рагуцкая
Происшествия
3 минуты
4,0 т.
Последствия российской атаки в Киевской области
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В ночь на 19 июля российские войска устроили новую массированную воздушную атаку на Украину, под ударом оказалась и Киевская область. В Бучанском районе в результате обстрела врага возникло несколько пожаров, в частности, загорелись складские здания и логистический объект.

Пострадали как минимум два человека. О последствиях атаки сообщили в ГСЧС и в Киевской областной военной администрации.

Что известно о последствиях ударов по Киевской области

Последствия воздушной атаки на Киевскую область зафиксированы в Бучанском районе. Там возникло несколько пожаров, в частности на территории складских зданий и логистического объекта.

"К ликвидации последствий привлечены силы и средства ГСЧС по повышенному уровню тревоги. Спасатели работают сразу на нескольких участках", – отметили в ГСЧС.

Россия нанесла удар по Киевской области: вспыхнули пожары
Россия нанесла удар по Киевской области: вспыхнули пожары
Россия нанесла удар по Киевской области: вспыхнули пожары
Россия нанесла удар по Киевской области: вспыхнули пожары
Россия нанесла удар по Киевской области: вспыхнули пожары
Россия нанесла удар по Киевской области: вспыхнули пожары
Россия нанесла удар по Киевской области: вспыхнули пожары
Россия нанесла удар по Киевской области: вспыхнули пожары

По состоянию на 05:30 было известно о как минимум двух пострадавших.

"Женщина получила отравление продуктами горения. После осмотра врачей её отпустили домой. К счастью, угрозы её жизни нет. Мужчину с множественными осколочными ранениями тела госпитализировали в областную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", – рассказал и .о. начальника КОВА Руслан Олийнык.

Скриншот сообщения Руслана Олийника

Работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под массированным ракетным обстрелом оказался также Киев.

Последствия вражеских ударов фиксировались в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Разрушения и пожары возникли в жилых домах и нежилых зданиях, зафиксированы повреждения в общежитии, горели автомобили.

Около 5 часов утра мэр Киева Виталий Кличко сообщил о как минимум семи пострадавших. а через полчаса стало известно уже об одной жертве и восьми пострадавших.

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