Расследовал тяжкие преступления: в Киеве в ДТП трагически погиб полицейский. Фото

Вследствие ДТП, которое произошло в Киеве в пятницу, 29 августа, погиб капитан полиции Богдан Злотенко. Он расследовал особо тяжкие преступления, в частности убийства и разбойные нападения, а также документировал военные преступления России.

Недавно ему исполнилось всего 44 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Авто полиции попало в аварию

Правоохранитель погиб в аварии в Голосеевском районе столицы.

Служебное авто полиции Mitsubishi, едучи с включенными проблесковыми маячками, столкнулось с легковушкой Renault и перевернулось.

Правоохранитель, который был за рулем, погиб на месте, еще три человека получили травмы.

Что известно о Богдане Злотенко

Богдан Злотенко служил в Нацполиции с 2017 года.

Сначала расследовал особо тяжкие преступления, в частности убийства и разбойные нападения.

С начала войны занимал должность заместителя начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях войны.

Как следователь документировал особо тяжкие преступления, совершенные страной-агрессором Россией против мирного населения.

В Нацполиции рассказали, что Богдан Злотенко одним из первых прибывал на места ударов ракет и дронов по жилым домам, фиксировал последствия террора и участвовал в идентификации тел погибших.

"Богдан Злотенко был мужественным правоохранителем, он не боялся смотреть в лицо опасности и с честью выполнял свой профессиональный долг, за что не раз был отмечен наградами", – заявили в полиции.

И добавили: благодаря его упорству, жажде справедливости и принципиальности преступники получали заслуженное наказание.

"Мы всегда будем помнить Богдана как доброго и жизнерадостного человека, чуткого к чужому горю, надежного коллегу и друга. Вечная память! Навсегда в строю..." – говорится в сообщении.

В полиции Киева добавили, что руководство и личный состав выражают искренние соболезнования близким погибшего правоохранителя.

