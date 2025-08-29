Расследовал тяжкие преступления: в Киеве в ДТП трагически погиб полицейский. Фото
Вследствие ДТП, которое произошло в Киеве в пятницу, 29 августа, погиб капитан полиции Богдан Злотенко. Он расследовал особо тяжкие преступления, в частности убийства и разбойные нападения, а также документировал военные преступления России.
Недавно ему исполнилось всего 44 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Авто полиции попало в аварию
Правоохранитель погиб в аварии в Голосеевском районе столицы.
Служебное авто полиции Mitsubishi, едучи с включенными проблесковыми маячками, столкнулось с легковушкой Renault и перевернулось.
Правоохранитель, который был за рулем, погиб на месте, еще три человека получили травмы.
Что известно о Богдане Злотенко
Богдан Злотенко служил в Нацполиции с 2017 года.
Сначала расследовал особо тяжкие преступления, в частности убийства и разбойные нападения.
С начала войны занимал должность заместителя начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях войны.
Как следователь документировал особо тяжкие преступления, совершенные страной-агрессором Россией против мирного населения.
В Нацполиции рассказали, что Богдан Злотенко одним из первых прибывал на места ударов ракет и дронов по жилым домам, фиксировал последствия террора и участвовал в идентификации тел погибших.
"Богдан Злотенко был мужественным правоохранителем, он не боялся смотреть в лицо опасности и с честью выполнял свой профессиональный долг, за что не раз был отмечен наградами", – заявили в полиции.
И добавили: благодаря его упорству, жажде справедливости и принципиальности преступники получали заслуженное наказание.
"Мы всегда будем помнить Богдана как доброго и жизнерадостного человека, чуткого к чужому горю, надежного коллегу и друга. Вечная память! Навсегда в строю..." – говорится в сообщении.
В полиции Киева добавили, что руководство и личный состав выражают искренние соболезнования близким погибшего правоохранителя.
Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа в Киеве на Подоле 67-летняя водитель Hyundai сбила насмерть 76-летнего мужчину, который ехал на трехколесном велосипеде. Женщина при выезде на кольцо не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение.
А в Бориспольском районе на трассе Киев – Чернигов грузовик на скорости "снес" по меньшей мере 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель управлял фурой в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!