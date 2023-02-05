Приглашали на благотворительный стрим для ВСУ: киевлянка рассказала, как ей предлагали поучаствовать в скандальной пьяной вечеринке

Девушек на скандальную пьяную вечеринку в Киеве приглашали под видом участия в благотворительном стриме в помощь ВСУ. Об употреблении алкоголя или наркотиков во время мероприятия, организаторы не предупреждали.

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Об этом на странице в Twitter сообщила 27-летняя модель Алина Левчук. Она выложила переписку с одним из ребят.

Так, киевлянке поступило сообщение с приглашением поучаствовать в благотворительном стриме на дрон для Вооруженных сил Украины. По словам организатора, во время мероприятия ребята будут переодеваться, проводиться викторины, а также "играть в бутылку".

Как отметило издание УП, Левчук рассказала, что раньше была незнакома с парнем, приславшим приглашение на вечеринку. Девушка призналась – ей понравилось то, что в нем говорится о "благотворительном" мероприятии.

"Речь идет о благотворительном стриме на помощь ВСУ – это святое. Я люблю помогать. Об алкоголе, наркотиках или изнасиловании там ни слова", – уточнила модель.

Левчук добавила, что приняла решение не участвовать в этой вечеринке из-за анонсированных организаторами игр. О том, что ее приглашали на скандальную пьяную вечеринку, модель поняла через несколько дней после ее разглашения.

"Это не прикольчик, это страшные вещи. У меня был инцидент в 2015 году, когда на одном мероприятии после 2 глотков вина мне стало плохо и я думала, что умираю", – делится Алина.

В тот день после инцидента модель отправилась домой и думала, что отравилась салатом. Уже потом она узнала, что устроитель мероприятия славится скандальными вечеринками.

"Я осветила это приглашение, потому что оно очень невинно написано. Хотела предупредить девушек, чтобы они были осторожны. Потому что мы не защищены в наше время", – резюмировала Левчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 31 января, в соцсети появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей якобы предлагает девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилует их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей. Эту "забаву" они называли "Покажем вам, какие вокруг ш****и".

Уже 1 февраля стало известно, что правоохранители нашли участников вечеринок и проводят обыски в Киеве и еще одном регионе страны. По этому факту было открыто уголовное производство. Подробности можно узнать в нашем материале.

Позже один из участников записал обращение. Он рад тому, что о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.

3 февраля стало известно, что двум организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве, подозреваемых в создании и распространении порноконтента с девушками, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. Их отправили в СИЗО на два месяца.

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