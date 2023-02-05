newspaper
img

Приглашали на благотворительный стрим для ВСУ: киевлянка рассказала, как ей предлагали поучаствовать в скандальной пьяной вечеринке

Олег Тимченко
Происшествия
2 минуты
1,8 т.
У злоумышленников провели обыски

Девушек на скандальную пьяную вечеринку в Киеве приглашали под видом участия в благотворительном стриме в помощь ВСУ. Об употреблении алкоголя или наркотиков во время мероприятия, организаторы не предупреждали.

Видео дня

Об этом на странице в Twitter сообщила 27-летняя модель Алина Левчук. Она выложила переписку с одним из ребят.

Так, киевлянке поступило сообщение с приглашением поучаствовать в благотворительном стриме на дрон для Вооруженных сил Украины. По словам организатора, во время мероприятия ребята будут переодеваться, проводиться викторины, а также "играть в бутылку".

Приглашали на благотворительный стрим для ВСУ: киевлянка рассказала, как ей предлагали поучаствовать в скандальной пьяной вечеринке

Как отметило издание УП, Левчук рассказала, что раньше была незнакома с парнем, приславшим приглашение на вечеринку. Девушка призналась – ей понравилось то, что в нем говорится о "благотворительном" мероприятии.

Приглашали на благотворительный стрим для ВСУ: киевлянка рассказала, как ей предлагали поучаствовать в скандальной пьяной вечеринке

"Речь идет о благотворительном стриме на помощь ВСУ – это святое. Я люблю помогать. Об алкоголе, наркотиках или изнасиловании там ни слова", – уточнила модель.

Приглашали на благотворительный стрим для ВСУ: киевлянка рассказала, как ей предлагали поучаствовать в скандальной пьяной вечеринке

Левчук добавила, что приняла решение не участвовать в этой вечеринке из-за анонсированных организаторами игр. О том, что ее приглашали на скандальную пьяную вечеринку, модель поняла через несколько дней после ее разглашения.

"Это не прикольчик, это страшные вещи. У меня был инцидент в 2015 году, когда на одном мероприятии после 2 глотков вина мне стало плохо и я думала, что умираю", – делится Алина.

В тот день после инцидента модель отправилась домой и думала, что отравилась салатом. Уже потом она узнала, что устроитель мероприятия славится скандальными вечеринками.

Приглашали на благотворительный стрим для ВСУ: киевлянка рассказала, как ей предлагали поучаствовать в скандальной пьяной вечеринке

"Я осветила это приглашение, потому что оно очень невинно написано. Хотела предупредить девушек, чтобы они были осторожны. Потому что мы не защищены в наше время", – резюмировала Левчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 31 января, в соцсети появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей якобы предлагает девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилует их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей. Эту "забаву" они называли "Покажем вам, какие вокруг ш****и".
  • Уже 1 февраля стало известно, что правоохранители нашли участников вечеринок и проводят обыски в Киеве и еще одном регионе страны. По этому факту было открыто уголовное производство. Подробности можно узнать в нашем материале.
  • Позже один из участников записал обращение. Он рад тому, что о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.
  • 3 февраля стало известно, что двум организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве, подозреваемых в создании и распространении порноконтента с девушками, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. Их отправили в СИЗО на два месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!