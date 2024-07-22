В сети появилось видео момента обрыва троса на аттракционе в Киеве. Скорость была безумной.

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Об этом сообщают столичные паблики. Они также публикуют ужасное видео с места происшествия.

"Это ужас. Появилось видео момента обрыва троса на Почтовой. На ролике видно, как трос обрывается и почти на середину реки падает человек", – говорится в сообщении.

Очевидцы трагедии совершенно случайно сняли этот момент. Сообщается, что там скорость была безумной, все случилось мгновенно.

Напомним, что спасатели до сих пор не нашли тело парня, упавшего в Днепр из-за обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста в Киеве. Поиски продолжат завтра.

По состоянию на 21:25 водолазы ГСЧС обследовали 8 тысяч м² дна реки и еще 12 тысяч м² с помощью эхолота.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 21 июля, в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку, его разыскивали до темноты.

Столичные власти уже заявили о необходимости честного расследования трагедии на канатной переправе через Днепр.

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