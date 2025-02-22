Повреждены здания, солнечные панели и авто: появились новые фото последствий атаки РФ на Киевщину

В ночь с 21 на 22 февраля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки, в частности, повреждены дома, складские помещения, к сожалению, есть погибший.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Полиция Киевщины продолжает фиксировать преступления России в области. В ночь на 22 февраля агрессор в очередной раз нанес удары по столичному региону", – сообщили в пресс-службе.

Правоохранители добавили, по состоянию на 8.50 в Бориспольском районе известно, что повреждены складские помещения, два административных здания предприятий, более 20 солнечных панелей, пять автомобилей, частное здание, учебное заведение, детский сад, три квартиры многоэтажки и три магазина. В результате вражеской атаки на железнодорожном переезде погиб сотрудник "Укрзализныци".

Также получил повреждения служебный автомобиль группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции Киевщины. Кроме того, в Броварском районе поврежден частный дом.

По фактам военных преступлений начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 февраля Россия устроила новую атаку на Украину. Силы ПВО сбили 82 вражеских беспилотника из 162 запущенных врагом.

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