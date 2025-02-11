Повреждены школы и детсад: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь на 11 февраля страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА, в частности, повреждены школы и детсад.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная массированная атака БПЛА в Киевскую область. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что в результате вражеской атаки в Бориспольском районе взрывной волной поврежден детсад и два здания школы -– действующая и новостройка. В постройках выбиты остекления, окна и двери. Также повреждены детская площадка и частный дом.

На месте коммунальные службы обеспечивают ликвидацию последствий ночной атаки противника. Учреждения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России вечером минувших суток и утром 11 февраля обстреляли прифронтовые и не только районы Запорожья и Днепропетровщины. В обеих областях зафиксированы повреждения жилой застройки, ранены среди мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!