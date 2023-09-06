Повреждены машины и выбиты окна, в частности, в детском санатории: последствия ракетной атаки на Киевщине. Фото

В среду, 6 сентября, страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по территории Украины. В Киевской области силами ПВО были уничтожены все воздушные цели, однако обломками повреждены два торговых объекта, выбиты окна, в частности, в детском санатории.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Он еще раз призвал граждан не игнорировать сообщения об опасности.

"Последствия ракетной атаки оккупантов фиксируют полицейские Киевщины. Из-за падения обломков ракет имеем повреждение 2 торговых объектов, гаражного кооператива, складских помещений. Повреждены окна и балконы в 3 квартирах многоэтажек, взрывной волной разбило стекло также в отделе полиции", – рассказал Небытов.

Кроме того, были повреждены 11 автомобилей, больше всего пострадали грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий. Еще в одном из районов Киевщины из-за падения частей ракеты выбило окна в детском санатории.

"К счастью, пострадавших нет. Мы также фиксируем воспламенение травяного настила в результате атаки оккупанта в двух районах области. На месте работает полиция и экстренные службы", – резюмировал Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 6:00 утра 6 сентября в Киеве раздались взрывы. Государство-террорист Россия устроила комбинированную ракетную атаку на украинскую столицу – все вражеские цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

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