Повреждены дома и линия электросети: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь с 21 на 22 января Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, обломками сбитых объектов были повреждены дома и линия электросети.

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА в Киевской области. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов частично разрушен дом и еще 4 повреждены. В зданиях выбиты окна, иссечены фасады, повреждены кровли. В другом населенном пункте повреждена линия электросетей.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 января российские захватчики атаковали Николаев дронами-камикадзе. В результате атаки разрушений получил многоквартирный жилой дом, там вспыхнул пожар, есть последствия и в частном секторе, кроме того, пострадало предприятие и коммунальный транспорт.

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