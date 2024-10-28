Поврежден дом и возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 27 на 28 октября страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако обломки сбитого беспилотника повредили частный дом

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину с помощью БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден частный дом – в нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое оперативно потушили спасатели. Все оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты вечером в воскресенье, 27 октября, ударили КАБами по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Известно о шести пострадавших, повреждении домов и авто.

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