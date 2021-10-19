Полицейские нашли мужчину, который повредил табличку памятника жертвам Холокоста на Киевщине. Видео

Правоохранители установили личность мужчины, который в Василькове 11 октября повредил мемориальную табличку рядом с памятником "Жертвам Холокоста". На него составили два админпротокола.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. В тот день мужчина был пьян (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам 40-летнего жителя Василькова, вечером, около 21:00, он возвращался домой, увидел памятник и решил прочитать, что на нем было написано.

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"Подойдя ближе, мужчина не заметил ступеньку, споткнулся нее и ударился головой об памятник. Заметив, что он повалил табличку, правонарушитель пытался поставить ее на место, но у него не получилось. После этого он ушел с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

На жителя Василькова составили админматериалы за появление в общественном месте в пьяном виде (штраф до 85 гривен) и за мелкое хулиганство (максимальное наказание – административный арест сроком до 15 суток) КУоАП.

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