Под Киевом мужчина накололся на забор: спасатели задействовали специнструмент. Фото

В Ирпене Киевской области в пятницу, 16 июля, около 1:00, местный житель накололся на металлический забор. Чтобы помочь мужчине спасатели применили специальный инструмент.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Инцидент произошел на улице Западной (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Информация о происшествии поступила от врача экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"На месте происшествия спасатели установили, что мужчина 1957 года, потерял равновесие и упал на металлическую ограду. При этом он накололся рукой на кованый элемент забора. С помощью гидравлических ножниц спасатели срезали часть ограждения, после чего пострадавший передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, вблизи села Дударков Бориспольского района 7 июля произошло ДТП с участием грузовиков Iveco и DAF. В результате аварии, одного из водителей зажало в кабине авто. Для того, чтобы помочь пострадавшему, спасателям пришлось срезать часть конструкции машины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в результате аварии женщина-водитель автомобиля оказалась зажата между сиденьем и панелью приборов. Чтобы извлечь пострадавшую из автомобиля, спасатели задействовали шанцевый и электроинструмент.