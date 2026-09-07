Под Киевом легковушка, после столкновения с грузовиком, сбила ребенка на переходе. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области грузовик протаранил легковой автомобиль. Последний от удара отлетел в сторону и сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на автодороге М-01 "Киев – Чернигов" в пределах села Скибин Киевской области.

По предварительным данным полиции, автомобиль Renault Lodgy, за рулем которого находился 67-летний мужчина, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходящих дорогу людей. В это время 72-летний водитель грузовика DAF не соблюдал безопасную скорость движения и дистанцию и протаранил легковой автомобиль.

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"В результате удара автомобиль Renault Lodgy сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Несовершеннолетняя девушка получила телесные повреждения, она была госпитализирована", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшей (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.

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