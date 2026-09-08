Под Киевом легковой автомобиль на скорости врезался в дерево: пострадали четверо человек. Подробности ДТП и фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Бучанском районе Киевской области автомобиль Mitsubishi Lancer на высокой скорости съехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о ДТП на автодороге вблизи поселка Мощун Бучанского района.
По предварительным данным полиции, 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении села Горенка, не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся с деревом.
"В результате ДТП телесные повреждения получили четверо пассажиров", – уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.
Напомним, в Киеве в понедельник, 7 сентября, мотоциклист на скорости врезался в маршрутный автобус. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.
Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!