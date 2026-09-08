Под Киевом легковой автомобиль на скорости врезался в дерево: пострадали четверо человек. Подробности ДТП и фото

В Бучанском районе Киевской области автомобиль Mitsubishi Lancer на высокой скорости съехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о ДТП на автодороге вблизи поселка Мощун Бучанского района.

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении села Горенка, не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

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"В результате ДТП телесные повреждения получили четверо пассажиров", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Напомним, в Киеве в понедельник, 7 сентября, мотоциклист на скорости врезался в маршрутный автобус. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.

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