Под Киевом авто сгорело дотла после ДТП. Видео

В воскресенье, 9 января, в Киевской области на Старообуховском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль слетел с дороги и загорелся в районе Конча-Заспы по дороге из Козина в Киев.

Транспортное средство было полностью охвачено огнем и сгорело дотла. Видео с места инцидента опубликовали в местном Telegram-канале "dtp.kiev.ua" (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Предварительно известно, что имело мест столкновение с другой машиной. Все детали произошедшего выясняются.

Видео дня

В результате аварии пострадали несколько человек. На кадрах можно заметить мужчину, который сидел прямо на земле возле горящего автомобиля. У транспортного средства от удара отвалился бампер.

На место ЧП прибыли сотрудники ГСЧС, которые потушили машину.

Отмечается, что на дорогах Киевской области сейчас сложная ситуация из-за снега и гололедицы, о которых заранее предупреждали спасатели и синоптики. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок до конца сегодняшнего дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в Днепре пошел дождь, а из-за мороза дороги покрылись коркой льда. Погодные условия привели к множеству аварий и пробок в городе.