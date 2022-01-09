Под Киевом авто сгорело дотла после ДТП. Видео

София Закревская
Происшествия
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2,4 т.
Под Киевом авто сгорело дотла после ДТП. Видео

В воскресенье, 9 января, в Киевской области на Старообуховском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль слетел с дороги и загорелся в районе Конча-Заспы по дороге из Козина в Киев.

Транспортное средство было полностью охвачено огнем и сгорело дотла. Видео с места инцидента опубликовали в местном Telegram-канале "dtp.kiev.ua" (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Авто охватило пламя.

Предварительно известно, что имело мест столкновение с другой машиной. Все детали произошедшего выясняются.

Видео дня

В результате аварии пострадали несколько человек. На кадрах можно заметить мужчину, который сидел прямо на земле возле горящего автомобиля. У транспортного средства от удара отвалился бампер.

Пострадавший сидел на земле.

На место ЧП прибыли сотрудники ГСЧС, которые потушили машину.

Машина сгорела дотла.

Отмечается, что на дорогах Киевской области сейчас сложная ситуация из-за снега и гололедицы, о которых заранее предупреждали спасатели и синоптики. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок до конца сегодняшнего дня.

Место ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в Днепре пошел дождь, а из-за мороза дороги покрылись коркой льда. Погодные условия привели к множеству аварий и пробок в городе.

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