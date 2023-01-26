Оккупанты выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все сбиты силами ПВО

В четверг, 26 января, страна-террорист РФ совершила очередной обстрел территории Украины. Силами ПВО было сбито более 15 ракет, которые враг запустил в сторону Киева.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Жителей столицы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", – подчеркнул Попко.

Напомним, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

Вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно, есть прилеты, но без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре раздавались взрывы от уничтожения вражеских целей.

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