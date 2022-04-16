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Оккупанты, убегая с Киевщины, оставили массу смертельных "сюрпризов". Фото

Марина Лисничук
Происшествия
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Оккупанты, убегая с Киевщины, оставили массу смертельных 'сюрпризов'. Фото

Военные вражеской армии РФ отступили с Киевщины, однако оставили немало ужасных "сюрпризов". Они начинили взрывчаткой автомобили, установили растяжки в домах, а на дорогах после них остались неразорванные снаряды и мины.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. На Facebook-странице Министерства внутренних дел опубликовали фото незаметных, непредсказуемых, но смертельно опасных предметов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Небитова, оставленные оккупантами "сюрпризы" уже привели к ряду трагических фактов, когда пренебрежение предупреждениями правоохранителей стоило гражданам здоровья и жизни.

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Оккупанты начинили взрывчаткой автомобили украинцев

В частности, в начале апреля 46-летний киевлянин вез матери медикаменты в Вышгородский район. На лесной дороге рядом с селом Феневичи мужчина подорвался на взрывной ловушке. От полученных травм он погиб на месте.

Оккупанты установили растяжки в домах

В селе Гавронщина Макаровского сельсовета местные жители зашли в необследованный взрывотехниками дом. Там в подвале российские агрессоры оставили растяжку, как следствие – три человека получили травмы.

"Сюрпризы" от захватчиков, бежавших с Киевщины

В Бучанском районе бригада электриков, следовавшая через село Наливайковка, наехала автомобилем на мину. В результате взрыва водитель и электромонтер получили травмы разной степени тяжести. Оба пострадавших госпитализированы.

Авто с бригадой электриков подорвалось на мине оккупантов

Начальник полиции Киевской области призвал жителей региона осторожничать, не "путешествовать" по неисследованным специалистами зонам.

Взрывчатка, которую оставили после себя военные РФ

"Не пользоваться лесными дорогами и тропами, в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми и четко следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", – подчеркнул Небитов.

Российские военные заминировали даже деревья в лесу
Оставленные оккупантами смертельные "сюрпризы"

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территории Киевщины зарегистрировали более 3050 военных преступлений, совершенных оккупантами. Правоохранители расследуют 1463 факта о нарушении захватчиками законов и обычаев войны.