Оккупанты, убегая с Киевщины, оставили массу смертельных 'сюрпризов'. Фото

Военные вражеской армии РФ отступили с Киевщины, однако оставили немало ужасных "сюрпризов". Они начинили взрывчаткой автомобили, установили растяжки в домах, а на дорогах после них остались неразорванные снаряды и мины.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. На Facebook-странице Министерства внутренних дел опубликовали фото незаметных, непредсказуемых, но смертельно опасных предметов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Небитова, оставленные оккупантами "сюрпризы" уже привели к ряду трагических фактов, когда пренебрежение предупреждениями правоохранителей стоило гражданам здоровья и жизни.

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В частности, в начале апреля 46-летний киевлянин вез матери медикаменты в Вышгородский район. На лесной дороге рядом с селом Феневичи мужчина подорвался на взрывной ловушке. От полученных травм он погиб на месте.

В селе Гавронщина Макаровского сельсовета местные жители зашли в необследованный взрывотехниками дом. Там в подвале российские агрессоры оставили растяжку, как следствие – три человека получили травмы.

В Бучанском районе бригада электриков, следовавшая через село Наливайковка, наехала автомобилем на мину. В результате взрыва водитель и электромонтер получили травмы разной степени тяжести. Оба пострадавших госпитализированы.

Начальник полиции Киевской области призвал жителей региона осторожничать, не "путешествовать" по неисследованным специалистами зонам.

"Не пользоваться лесными дорогами и тропами, в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми и четко следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", – подчеркнул Небитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территории Киевщины зарегистрировали более 3050 военных преступлений, совершенных оккупантами. Правоохранители расследуют 1463 факта о нарушении захватчиками законов и обычаев войны.