Непоправимое горе: на Киевщине погиб врач, заведующий отделением скорой помощи. Фото

В Киевской области 11 января во время пожара погиб Валерий Турий – врач медицины неотложных состояний, заведующий отделением экстренной (скорой) медицинской помощи №1 КНП "Центр ЭМП и МК". Ему было 54 года.

Видео дня

О трагедии сообщила в Facebook пресс-служба "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева". Коллеги рассказали, что мужчина ушел из жизни героем – он погиб, спасая своих родных.

Что известно о медике

Турий Валерий Иванович (1971 года рождения) сознательно выбрал путь врача скорой помощи. Следуя примеру родного брата, он посвятил себя медицине и оставался ей верным до последнего дня.

В 1989-м окончил Яготинское медучилище по специальности "фельдшер", работал в родном Фастове, прошел службу в армии, а со временем поступил в Национальный медицинский университет им. Александра Богомольца. Интернатуру проходил на 10-й подстанции столичной скорой медпомощи.

Он спас сотни жизней, много лет работал в составе кардиологической бригады. В 2018-м стал заведующим отделением.

"Скромный. Взвешенный. Сверхпрофессиональный... Прекрасный руководитель. Человек, которого уважали все – без исключения", – рассказали о погибшем медике.

Сам он когда-то признавался, что ему нравилось встречать бывших пациентов: "Так приятно бывает, когда встречаешь человека через некоторое время и видишь, что он жив, здоров... Тогда понимаешь, что сделал в жизни что-то действительно важное".

"Невозможно принять эту потерю. Невозможно смириться с мыслью, что человека, который всю свою жизнь спасал других, больше нет", – заявили в "Центре ЭМП и МК".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В результате террористической атаки РФ в ночь с 8 на 9 января в Дарницком рационе Киева погиб медик. Его жизнь оборвалась во время повторного прилета "Шахеда".

– Позже стало известно, что жертва обстрела – Сергей Смоляк. Ему было 56 лет. Четверо его коллег получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!