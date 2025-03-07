В Киевской области спасли 12-летнего мальчика, который провалился под лед. Подробности, фото и видео

В Обуховском районе Киевской области бойцы ГСЧС спасли провалившегося под лед мальчика. Ребенок более 20 минут находился в холодной воде.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать правила безопасности.

По словам спасателей, они получили сообщение о том, что на пруду села Германовка ребенок провалился под лед.

Когда спасатели оперативно прибыли на место, выяснилось, что 12-летний мальчик уже более 20 минут находится в ледяной воде. Спасатели успели вовремя – ребенка доставили на берег и передали врачам экстренной медицинской помощи с сильным переохлаждением.

"Это чрезвычайное событие произошло уже после того, как учительница на перерыве услышала разговор ученика с друзьями о том, что он собирается идти домой по пруду, провела с ним разговор, запретила это делать и Владимир даже пообещал, что так делать не будет. Но обещание не сдержал. Пошел напрямик", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева неравнодушные прохожие спасли провалившегося под лед на Днепре рыбака. ЧП произошло в среду, 5 марта.

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