На курорте Драгобрат погиб лыжник из Киева: все подробности трагедии

На горнолыжном комплексе "Драгобрат" в Закарпатской области погиб 48-летний киевлянин. Он сорвался со снежного карниза около подъемника.

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Трагедия произошла 1 марта. Мужчину обнаружили без признаков жизни, сообщили в главном управлении ГСЧС в Закарпатской области.

"В службу спасения сообщили о том, что во время катания на лыжах вблизи горнолыжного подъемника "Карпатская Чайка" горнолыжного комплекса "Драгобрат" Раховского района сорвался с карниза лыжник из Киева, 1976 г.р.", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что тело киевлянина было транспортировано в урочище Свидовец и передано работникам полиции.

"Для проведения поисково-спасательных работ привлекалось горное поисково-спасательное отделение с. Квасы", – добавили в ведомстве.

По факту гибели мужчины следователи открыли производство по ст. 115 УКУ, с заметной "Несчастный случай". Об этом в комментарии Суспільному сообщила представитель Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

Ранее сообщалось, что 8 января во Львовской области на одном из горнолыжных курортов Карпат во время катания на лыжах упал и получил тяжелую травму 12-летний житель Киева. К сожалению, несмотря на усилия медиков, ребенок погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, 33-летний турист из Винницы трагически погиб в Карпатах во время путешествия. Поисково-спасательные работы продолжались более суток.

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