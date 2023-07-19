На Киевщине в результате столкновения с микроавтобусом перевернулся трактор: есть пострадавший. Фото
В Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 18 июля, произошла авария с участием микроавтобуса и трактора с прицепом. В результате ДТП последний перевернулся на сторону, пострадавший.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.
По словам спасателей, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Володарка-Тетиев вблизи села Завадовка.
"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen с трактором "МТЗ". Спасатели провели смытие смазки с проезжей части", – рассказали в ГСЧС.
В результате ДТП пострадал водитель трактора, которого госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу. Водитель микроавтобуса от госпитализации отказался. На опубликованных спасателями фото можно увидеть, что после столкновения "МТЗ" перевернулся на бок.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 18 июля, на Кольцевой дороге произошла авария с участием легковушки и мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и скончался на месте происшествия.
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