На Киевщине в результате столкновения с микроавтобусом перевернулся трактор: есть пострадавший. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 18 июля, произошла авария с участием микроавтобуса и трактора с прицепом. В результате ДТП последний перевернулся на сторону, пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

По словам спасателей, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Володарка-Тетиев вблизи села Завадовка.

"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen с трактором "МТЗ". Спасатели провели смытие смазки с проезжей части", – рассказали в ГСЧС.

В результате ДТП пострадал водитель трактора, которого госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу. Водитель микроавтобуса от госпитализации отказался. На опубликованных спасателями фото можно увидеть, что после столкновения "МТЗ" перевернулся на бок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 18 июля, на Кольцевой дороге произошла авария с участием легковушки и мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и скончался на месте происшествия.

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