На Киевщине установили личность псевдоминера ЧАЭС. Фото и видео

В городе Славутич Киевской области правоохранители провели обыск у 36-летнего мужчины, возможно, причастного к "минированию" Чернобыльской АЭС. По имеющейся информации, мужчина ранее уже совершал подобные действия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Ему грозит до 6 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По имеющейся информации, ранее мужчина неоднократно занимался подобными вещами – это у него такое хобби. То есть, от его действий страдали разные государственные предприятия", – рассказал наш собеседник.

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Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области 27 апреля в 22:44 на электронный адрес Чернобыльской АЭС поступило анонимное сообщение о заминировании. Тогда было принято решение о введении режима аварийной опасности.

При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было.

Правоохранители установили, что злоумышленником, который "заминировал" ЧАЭС может быть житель города Славутич Вышгородского района.

Во время обысков у него нашли и изъяли 23 жестких диска к компьютеру, 3 флэш-накопителя, 1 планшет, 1 ноутбук, 2 мобильных телефона, а также 3 коробки патронов калибра 4.5 мм к пистолетам.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов открыто уголовное производство. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и сообщении о подозрении псевдоминеру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде Днепропетровской области мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заминировал жилой дом, в котором живет его бывшая девушка. Он требовал 50 тысяч долларов за то, что не подорвет здание.